Labhair Marian O’Flaherty leis an t-Athair Tomás Ó Luanaigh faoin leabhair nua a scríobh sé ar Óglaigh Chill Áirne.

Marian O’Flaherty spoke to Canon Tom Looney about his new book on the Killarney Volunteers, the revolutionary period in Kerry leading up to 1916 and those from Kerry interned in Frongach.